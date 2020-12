Explosions au port de Beyrouth : l'armée libanaise au chevet de la population

France 24 • 11/12/2020 à 11:54

Le 4 août 2020, une date qui marquera à jamais l'histoire du Liban. Ce jour-là, une double explosion frappe le port de Beyrouth : 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium partent en fumée et des quartiers entiers sont dévastés. La ville est défigurée et rapidement, la population s'organise. L'armée se trouve en première ligne pour empêcher les pillages et sécuriser les lieux. Notre correspondante Zeina Antonios a pu suivre ces soldats libanais confrontés à des défis multiples et difficiles.