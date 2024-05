information fournie par France 24 • 09/05/2024 à 20:41

A un mois des élections européennes, le RN dépasse 30% dans les sondages, contre environ 15% pour Renaissance. L'heure est à la mobilisation dans le camp macroniste qui envoie ministres et poids lourds de la majorité présidentielle à la rescousse de Valérie Hayer. Catherine Tricot, directrice de la revue Regards et Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche, sont les invités de Florent Rodo. Une émission en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani.