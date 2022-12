information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 12:33

À la une de la presse ce vendredi 9 décembre, les révélations du quotidien The Guardian sur les exactions des Gardiens de la révolution en Iran, la libération d'un des plus grands marchands d'armes de l'histoire, le débat sur la fin de vie en France et en bonus, le Brésil et l'Argentine qui rêvent d'un affrontement en demi-finale du Mondial.