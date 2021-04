Essais nucléaires en Polynésie : "Une histoire marquée par le mensonge"

France 24 • 05/04/2021 à 16:36

Entre 1966 et 1996, la France a effectué 193 essais nucléaires en Polynésie. Vingt-cinq ans après, une enquête détaillée dans un livre, "Toxique" (éd. Puf - Disclose), en révèle l'impact sanitaire et écologique, largement sous-évalué. Ses auteurs, Sébastien Philippe, chercheur spécialiste des questions nucléaires, et Thomas Statius, journaliste d'investigation, dévoilent les coulisses de leur travail incluant des documents déclassifiés. Dissimulation, manipulation, négligence : ils racontent sur France 24 comment des populations ont été sacrifiées sur l'autel du nucléaire.