Espace : le télescope James-Webb permet de voir l'univers comme jamais auparavant

information fournie par France 24 • 12/07/2022 à 16:28

Lancé dans l'espace le 25 décembre 2021, le télescope James-Webb fournit maintenant certaines des images les plus époustouflantes de l'univers à ce jour. Grâce à la nouvelle technologie infrarouge, il peut capturer des photos plus nettes en couleur, permettant aux scientifiques de voir l'origine des étoiles, des planètes et des premières galaxies. Florence Gaillard et Emma James reviennent sur la naissance et l'avènement de ce projet qui propose des images scientifiques inédites.