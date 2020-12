Entreprises sociales : comment allier solidarité et profit ?

France 24 • 28/12/2020 à 11:09

Faire des profits avec la misère - pendant que les géants du numériques s'enrichissent grâce aux confinements mondiaux, les États et les ménages s'endettent et s'appauvrissent. Heureusement, les entreprises ont la solution : transformer la sphère sociale en juteux marché... Le business social est évalué entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars par an. Pour en parler, nous recevons Jean-François Draperi, sociologue au Conservatoire national des arts et métiers et auteur du livre "Ruses de riches. Pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde" (éd. Payot).