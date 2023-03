Emprisonnement du rappeur Toomaj en Iran : "il n’a commis aucun crime"

information fournie par France 24 • 30/03/2023 à 22:03

Le rappeur iranien Toomaj a été arrêté fin octobre après avoir composé des chansons critiquant le régime des mollahs. Torturé à plusieurs reprises, il est en isolement et encourt la peine de mort. Pour évoquer sa situation, France 24 donne la parole à Shabnam Khosravi, ingénieure, cousine de Toomaj, Dylan Slama, son avocat qui a déposé au Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies une plainte pour alerter sur la situation de Toomaj et Marjane Satrapi, auteur de bande dessinée et réalisatrice (scénariste et dessinatrice).