information fournie par France 24 • 09/11/2021 à 23:24

Pour sa 9eme allocution depuis le début de la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron conditionne le maintien du passe sanitaire pour les plus de 65 ans à une 3eme dose de vaccin. Le chef de l'Etat qui détaille aussi ses réformes, accomplies et à venir. Déjà une entrée en campagne ? On va plus loin avec les regards croisés de Roselyne Febvre, spécialiste politique de France 24, et Zyad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine.