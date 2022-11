Emmanuel Macron à Washington : "on a retrouvé un mode de dialogue serein"

information fournie par France 24 • 30/11/2022 à 16:50

Emmanuel Macron accompagné de sa femme est arrivé, mardi soir à Washington, pour une visite d’Etat de trois jours. La première organisée par Joe Biden depuis son investiture et la seconde pour Emmanuel Macron. Objectif : cimenter l’amitié entre la France et les Etats-Unis depuis la crise des sous-marins. Selon Frédéric Charillon, politologue, professeur de relations internationales, et auteur du livre "Guerres d’influence, les Etats à la conquête des esprits", invité de France 24, "avec l’administration Biden, on a eu très très vite envie de recoller les morceaux". Analyse.