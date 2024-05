Emeutes en Nouvelle-Calédonie : un dialogue politique possible ?

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 14:51

La Nouvelle-Calédonie était dans "une situation plus calme" vendredi, selon les autorités locales, à l'exception de quartiers hors de contrôle que l'Etat va tenter de "reprendre", après quatre nuits de violente contestation contre une réforme électorale votée à Paris. Depuis lundi, ces violences, les plus graves survenues en Nouvelle Calédonie depuis la fin des années 1980, ont fait 5 morts, dont deux gendarmes, et des centaines de blessés, selon les autorités. Un dialogue politique est-il possible ? Eléments de réponse avec Karim Yahiaoui, chroniqueur international à France 24.