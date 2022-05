information fournie par France 24 • 16/05/2022 à 11:45

À la une de la presse, ce lundi 16 mai, l'élargissement possible de l'Otan à la Finlande et la Suède, deux pays historiquement neutres, la désillusion des électeurs libanais invités à voter aux législatives et le profil inquiétant de l'auteur de la fusillade mortelle de Buffalo aux États-Unis.