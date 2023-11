Écriture inclusive : le masculin doit-il encore "l'emporter" sur le féminin ?

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 18:47

Cette semaine, dans "Actuelles", nous revenons sur un sujet qui divise beaucoup en France : le langage inclusif. Complication inutile ? "Péril mortel" ou régulation indispensable d’un français vivant qui évolue ? Les opinions sur les façons de dire et d'écrire la langue sont probablement aussi nombreuses que les 320 millions de personnes qui la parlent dans le monde. Pour y voir plus clair, Laure Manent reçoit Anne Abeillé, professeure de linguistique, membre du collectif des "Linguistes atterrées", co-directrice de "La grande grammaire du français" et Sandrine Zufferey, professeure de linguistique à l'université de Berne et co-autrice de l'ouvrage "Le cerveau pense-t-il au masculin ?".