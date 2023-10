Éboulements : quand la crise climatique change le visage des Alpes

information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 12:00

En août, un éboulement massif a coupé la circulation entre la France et l’Italie, dans la vallée de la Maurienne. Au total, 16 000 mètres cube de roches ont atteint trois infrastructures : la voie ferroviaire, la route départementale et l'autoroute. Les images, spectaculaires, deviennent presque habituelles. Dans les Alpes, les canicules et le dérèglement climatique changent le visage de la montagne. Dangereuse, fragilisée, elle devient imprévisible.