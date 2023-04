Du 93 aux Cèvennes, Khalid, le pâtissier qui joue collectif

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 10:57

Il y a 6 ans dans le village de Bessèges, au cœur des Cévennes, Khalid, jeune pâtissier, et sa femme, achètent un bâtiment qu’ils transforment en un véritable lieu de « rupture ». Au cœur de ce parc national, Khalid accueille dans la « maison Bessèja » des jeunes issus des centres sociaux de la région, dont certains sont marqués par de lourds problèmes familiaux. Chaque été, plus de 150 personnes sont accueillies en stage, en vacances, autour d’activités sportives et professionnalisantes.