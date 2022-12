Domination et empires informels : l'art d'exploiter sans conquérir

information fournie par France 24 • 20/12/2022 à 15:46

On voyait le soft power comme un concept nouveau. On peut en réalité dominer un ou plusieurs pays sans la contrainte de la force mais en le charmant, grâce à son modèle politique, sa culture populaire ou sa puissance économique. C’est le cas de la France et de la Grande-Bretagne hier, des États-Unis aujourd’hui et peut-être demain de la Chine. David Todd, professeur à Sciences Po Paris, publie un ouvrage intitulé "Un empire de velours. L'impérialisme informel français au XIXème siècle".