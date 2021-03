Dix ans de guerre en Syrie : ces "enfants de la liberté" qui ont déclenché une révolution

France 24 • 18/03/2021 à 16:05

Il y a 10 ans, en Syrie, 24 collégiens de la ville de Deraa étaient arrêtés et torturés pendant 33 jours. Leur faute : avoir écrit sur le mur de leur école un graffiti hostile au président Bachar al-Assad. Des manifestations suivront, puis une révolution et une guerre. Certains d'entre eux ont été tués pendant le conflit, d'autres sont restés en Syrie ou vivent en exil. C'est le cas de Bachir Abazid, qui a aujourd'hui 26 ans. Il se souvient de ces journées décisives pour lui et pour son pays.