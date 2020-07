France 24 • 29/07/2020 à 07:34

A la Une de la presse, mercredi 29 juillet, la mort de l'avocate française Gisèle Halimi, figure de la lutte anticolonialiste et du féminisme. Des accusations d'agression sexuelle à l'encontre du président des Jeunes Républicains. Le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine. Et une étrange médecin.