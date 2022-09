information fournie par Ecorama • 27/09/2022 à 14:05

Entre une livre sterling au plus bas depuis 1985 et un euro qui se rapproche des 0.95 face au dollar, comment expliquer cette turbulence sur le marché des changes ? L'analyse de Pierre-Olivier Beffy, chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Ecorama du 27 septembre 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com