Deux ans après la mort de Mahsa Amini en Iran, marche de soutien en France

information fournie par France 24 • 15/09/2024 à 14:16

Jina Marsa Amini avait tout juste 22 ans lorsque sa vie s'est arrêtée le 16 septembre 2022. Morte pour un voile mal ajustée, la jeune Iranienne devient le symbole de la brutalité du régime iranien. De cette tragédie, née alors le mouvement Femme, Vie, Liberté. A l'occasion de cette journée, une marche est organisée cet après-midi place de la Bastille à l'appel de la société civile et de militants des droits humains. Marjane Satrapi, peintre, autrice de bande dessinée et cinéaste, y a participé et a répondu aux questions de Nabia Makhloufi au micro de France 24.