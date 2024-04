information fournie par France 24 • 11/04/2024 à 18:58

Le déficit et la dette qui montent font trembler le gouvernement et aiguisent les tensions entre le chef de l'Etat et son ministre de l'économie. Sans oublier qu'après l'assurance-chômage, c'est au tour de l'emploi à vie dans la fonction publique d'être dans le viseur de la Macronie. Dans cette émission, il sera aussi question du projet de loi sur "l'aide à mourir". Marc Perelman reçoit Catherine Tricot de Regards, Stéphane Vernay de Ouest-France et Bruno Jeudy de la Tribune Dimanche.