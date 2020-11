Déconfinement - Covid-19 : Un calendrier, des étapes, est-ce suffisant ?

France 24 • 26/11/2020 à 18:46

Le Président de la république a annoncé le calendrier et les prochaines étapes en vue du déconfinement. Un assouplissement en 3 temps, jusqu'au mois de janvier. Les français pourront donc célébrer les fêtes de fin d'année. Dans l'actualité politique il y a également la loi sur la sécurité globale qui a été votée à l'Assemblée et qui arrive maintenant au Sénat. Alors que l'article 24 déclenche des polémiques et est vu comme liberticide, le texte pourrait-il être censuré en partie par le Conseil Constitutionnel ? R. Febvre et J.-M. Colombani en parlent avec leurs invités.