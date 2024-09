information fournie par France 24 • 11/09/2024 à 06:51

A la Une de la presse, ce mercredi 11 septembre, les premières réactions au débat, cette nuit, aux Etats-Unis, entre Donald Trump et Kamala Harris, les deux candidats à la présidentielle américaine. Un entretien avec Vladimir Kara-Mourza, l’opposant russe libéré en août dernier, qui alerte sur le sort des opposants toujours emprisonnés en Russie et en Biélorussie. Les négociations politiques françaises en cours, vues par la presse étrangère. Et le rangement des JO de Paris 2024.