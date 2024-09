information fournie par France 24 • 14/09/2024 à 15:17

Ce film a valu l'ours d'or à sa réalisatrice en février, Dahomey de Mati Diop et actuellement au cinéma. Un documentaire qui retrace le destin des œuvres pillées au 19è siècle et restituées au Bénin par la France en 2021. Reportage de N. Milleret, N. Vesnitch et M. Schuster.