information fournie par France 24 • 22/02/2022 à 11:17

Européens, Britanniques et Américains doivent annoncer des sanctions contre la Russie ce mardi. La stratégie est la même : des mesures d'abord "ciblées et graduées", selon les mots du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, avant, dans un deuxième temps, de décider de sanctions plus fortes dont l'objectif serait de "couper la Russie du système financier mondial". Face à la situation, les prix du pétrole et du gaz s'envolent.