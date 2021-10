information fournie par France 24 • 21/10/2021 à 16:06

Le nombre de victimes de la Covid-19 au Brésil a dépassé les 600 000 morts. Les scandales concernant la gestion de la pandémie se succèdent les uns aux autres, impliquant des caisses d'assurance santé privées et les plus hautes sphères du gouvernement. Reportage sur la gestion catastrophique du deuxième pays le plus touché par la pandémie, signé Fanny Lothaire et Laura Damase.