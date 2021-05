Covid-19 au Canada : retour sur les causes de l'hécatombe dans les maisons de retraite

France 24 • 13/05/2021 à 12:05

Au Canada, les appels à la vaccination contre la Covid-19 se multiplient. Ce mardi, le Premier ministre Justin Trudeau s'est servi de la perspective réjouissante des barbecues entre amis pour inciter ses compatriotes à sauter le pas. Mais la vaccination seule ne suffira pas à écraser la troisième vague, qui teste à nouveau les limites des systèmes de santé, et notamment des maisons de retraite. L'an dernier, jusqu'à 7 morts sur 10 étaient enregistrés dans les centres de soins de longue durée, un record mondial. Reportage de François Rihouay au Québec et en Ontario, les deux provinces les plus durement touchées.