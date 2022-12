Construire un portefeuille diversifié

information fournie par ODDO BHF AM • 29/12/2022 à 09:46

Comment choisi-t-on les valeurs dans un portefeuille diversifié ? ESG et gestion diversifiée : sont-ils compatibles ? Sophie Monnier, CFA, Spécialiste Produits Allocation d'actifs et gestion diversifiée chez ODDO BHF AM revient pour vous sur les piliers de la construction d'un portefeuille diversifié.

Dans un portefeuille diversifié les gérants sélectionnent les valeurs en fonction de leur potentiel de rendement et de risque. L'analyse des facteurs financiers et extra-financiers, tels que les critères ESG, sont indispensables pour un résultat performant et responsable à long terme.