Conflit israélo-palestinien : les représailles israéliennes après deux attaques à Jérusalem

information fournie par France 24 • 02/02/2023 à 18:02

Israël a commencé à punir les familles des auteurs des attaques de Jérusalem qui ont eu lieu les 27 et 28 janvier. Leurs maisons ont été mises sous scellés, leurs droits à la sécurité sociale révoqués et les autorités israéliennes ont bloqué toute démarche de rénovation de leurs cartes d'identités israéliennes. Une réponse qui se veut "rapide et ferme", comme l'avait indiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en phase avec les propositions de ses partenaires politiques d'extrême droite.