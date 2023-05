Condamnation de N. Sarkozy: "La France va-t-elle enfin s'attaquer à la délinquance en col blanc?"

information fournie par France 24 • 18/05/2023 à 07:50

A la Une de la presse, ce jeudi 18 mai, les inondations en Emilie-Romagne, en Italie, où 9 personnes, au moins, ont perdu la vie. La sécheresse en France, et la combinaison des inondations et de la sécheresse en Somalie. La nouvelle condamnation, en appel, de Nicolas Sarkozy, à un an de prison ferme. La victoire, elle, sans appel, de Manchester City sur le Real Madrid, hier soir, 4 à 0, en demi-finale de la Champions League. Et une histoire abracadabrantesque de faux harcèlement sexuel.