Combien les droits de douane de Trump vont coûter à l’économie française ?

information fournie par Ecorama • 10/04/2025 à 14:00

La guerre commerciale lancée par Donald Trump va évidemment avoir des effets négatifs sur l'économie française. Un contexte incertain qui pourrait coûter plus de 0,5 % du PIB selon François Bayrou, et qui a poussé le gouvernement à revoir à la baisse les prévisions de croissance de la France à 0,7 % pour 2025. Décryptage avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 10 avril 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com