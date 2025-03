Combien de temps la Fed va pouvoir tenir tête à Trump ?

information fournie par Ecorama • 20/03/2025 à 14:10

Pour la deuxième fois d'affilée, la Fed a sans surprise passé son tour ce mercredi soir et a laissé ses taux directeurs inchangés. Entre signaux rassurants et contradictions économiques : un statu quo durable ? Quels impacts pour la Bourse américaine et le bras de fer avec Trump ?Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 20 mars 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com