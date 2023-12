Clara Chappaz (Mission French Tech) : "100 licornes pour 2030 c'est jouable !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 08/12/2023 à 14:05

Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech, était l'invitée de l'émission était l'invitée de l'émission Ecorama du 8 décembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le bilan des 10 ans de la Mission French Tech, le programme French Tech Rise, les plus grands succès de la tech française, les secteurs stratégiques, l'objectif de 100 licornes d'ici à 2030 et des 10 licornes françaises en Bourse à Paris en 2025, la baisse des levées de fonds et le contexte économique difficile qui pénalise le secteur.