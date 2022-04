"Cinq ans de mieux", vraiment ? Emmanuel Macron réélu avec 58,54 %

information fournie par France 24 • 25/04/2022 à 20:24

La France a fait son choix : Emmanuel Macron est réélu président de la République. Le chef d'État sortant l'emporte avec 58,54 % des suffrages exprimés. Malgré sa défaite, son adversaire Marine Le Pen réalise le plus haut score de l'extrême droite avec 41,46 %. Autre record de cette élection, le taux d'abstention qui s'élève à 28 %. Un triste exploit puisqu'il s'agit de la participation la plus faible depuis 1969. Les élections législatives des 12 et 19 juin prochains s'annoncent cruciales.