Cinéma : Dadju et Karidja Touré réunis dans "Ima", une comédie romantique de Nils Tavernier

information fournie par France 24 • 12/05/2022 à 16:18

Le chanteur Dadju, qui affole les compteurs à chaque sortie d'album depuis son premier en 2017, et la jeune comédienne Karidja Touré, révélée dans le film "Bande de filles" de Céline Sciamma, sont réunis à l'écran dans le film "Ima" de Tavernier. Sur une musique écrite par Dadju lui-même, ce film raconte une histoire d'amour entre une jeune femme libre et indépendante et un chanteur star au coeur d'une ville de Kinshasa bouillonnante.