Chine vs États-Unis : pourquoi la guerre commerciale sera violente

information fournie par Ecorama • 09/04/2025 à 14:00

On assiste à un scénario d'escalade, avec un Président américain qui va au bout de ses annonces de droits de douane, notamment à l'encontre de la Chine à 104%. Un conflit musclé entre ces deux grandes puissances, qui pourrait marquer une vraie rupture politique, économique, technologique et militaire. Peut-on toujours envisager une désescalade ? Les explications de Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM. Ecorama du 9 avril 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com