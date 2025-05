Camille Kouchner de retour avec "Immortels" : "Ecrire est ma manière de chercher une vérité"

information fournie par France 24 • 01/05/2025 à 13:26

Louise Dupont reçoit l'autrice Camille Kouchner, de retour quatre ans après l’onde de choc provoquée par "La Familia grande", dénonçant l’inceste commis sur son frère jumeau par leur beau-père. Vendu à plus de quatre cent cinquante mille exemplaires, ce récit a engendré un débat national et la création de la CIIVISE, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Dans le sillage de ce premier livre, elle publie aux éditions du Seuil "Immortels", une formidable histoire d’amitié fusionnelle entre deux enfants, une réflexion aussi sur les injonctions qui pèsent sur les deux sexes et sur l'héritage de la libération sexuelle des années 1960 et 1970.