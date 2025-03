Budget, épargne, investissement : je veux me lancer mais je pars de zéro

information fournie par BoursoBank • 18/03/2025 à 15:53

Vous voulez enfin franchir le pas ? La gestion de vos finances passe d'abord par un changement d'état d'esprit. Dans le cadre de ce premier webinaire consacré à la semaine de l'éducation financière, on vous donne toutes les clés pour mettre en place des règles de bonne gestion financière et maîtriser toutes les notions fondamentales. On cassera également toutes les idées reçues qui vous laissent penser qu'investir c'est forcément pour les riches, les plus érudits et ceux qui ont du temps.

Intervenants :

Alexandra Bationi, fondatrice de Parlons Budget

Sarah Belhadi, responsable du programme Bourso Campus

Yoann Lopez, fondateur de SnowBall

Présentation : Marie-Laure Hardy

Cette année, la «Global Money Week», semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 17 au 22 mars. Le thème de cette 13e édition est «Ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance». A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.

Replay du lundi 17 mars

Découvrez Bourso Campus, c'est un ensemble de vidéos pédagogiques séquencé en trois niveaux (débutant, intermédiaire, avancé) pour acquérir les fondamentaux de l'éducation financière. A la fin de chaque module, un test viendra valider les connaissances acquises. Bonne découverte, et en route vers le savoir financier !

