Ecorama : La Grande Interview • 18/10/2023 à 14:10

Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau, le champion français des bateaux à voile et à moteur, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 octobre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les résultats 2023 records du groupe, la montée en gamme, l'impact de l'inflation et des taux d'intérêt, et le cours de Bourse.