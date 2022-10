Brésil : dans le nord-est du pays, Jair Bolsonaro courtise l'électorat pro-Lula

information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 12:56

À l’approche du second tour de l’élection présidentielle, les deux candidats rivaux se disputent le nord-est du Brésil. Une immense région pauvre, aride et d’une importance stratégique, car elle est réputée pour être un vivier historique de la gauche. C’est la seule dans laquelle Luiz Inácio Lula da Silva reste en tête. L’ex-président y a obtenu 67 % des voix au premier tour. Le camp de Jair Bolsonaro essaie de rattraper son retard et de conquérir le vote des habitants.