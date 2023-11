Bourse : pourquoi le cours du sucre a doublé en 3 ans ?

information fournie par Ecorama • 27/11/2023 à 14:00

Coté sur le marché à terme à New York, le cours du sucre est au plus haut depuis 2011, et a même doublé depuis 2020. Avec une livre de sucre autour de 27 centimes de dollars, soit 35% de hausse depuis le début de l'année, faisons-nous fasse à une spéculation sur la poudre blanche ? Réponse avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 27 novembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com