« Bouilloires thermiques » : quand nos logements deviennent invivables l’été

information fournie par Ecorama • 21/07/2025 à 09:00

Après les passoires thermiques de l'hiver, place aux « bouilloires thermiques » de l'été. Avec des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, certains logements deviennent de véritables fournaises, atteignant parfois plus de 30°C à l'intérieur. Un inconfort qui vire au danger sanitaire, notamment pour les plus vulnérables : personnes âgées, jeunes précaires, familles modestes…Les explications de Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. Emission du 21 juillet 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com