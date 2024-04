information fournie par France 24 • 12/04/2024 à 23:05

Au programme de ce Café des sports, des quarts de finale pleins de surprises et de très haute volée – tant en Ligue des champions qu’en Ligue Europa –, qui nous promettent des matches retour bouillants. Surtout, on fait le point sur le Bayer Leverkusen et sa série ininterrompue de 42 victoires. Sous la férule de Xabi Alonso, le "Neverkusen" va-t-il enfin connaître son sacre et remporter la Bundesliga pour la première fois en 120 ans ?