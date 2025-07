Bangladesh: l'armée sécurise l'hôpital où sont soignées les victimes du crash d'avion

information fournie par AFP Video • 22/07/2025 à 10:28

L'armée et la police montent la garde devant l'hôpital de Dacca où sont soignées les victimes de la catastrophe aérienne. Un chasseur de l'armée de l'air qui effectuait un vol d'entraînement s'est écrasé sur une école de Dacca, tuant au moins 20 personnes et en blessant plus de 170, ce qui constitue la catastrophe aérienne la plus meurtrière survenue au Bangladesh depuis des décennies. IMAGES