"Les pénuries de médicaments, un phénomène croissant", selon G. Krikorian

information fournie par France 24 • 22/07/2025 à 11:08

Depuis la crise sanitaire de 2020, la France découvre sa dépendance envers certains médicaments, mais aussi envers une industrie pharmaceutique de plus en plus puissante et de plus en plus financiarisée. Comment éviter les pénuries ? Comment baisser les prix ? Des réponses avec Gaëlle Krikorian, chercheuse et sociologue, autrice de "Big Bad Pharma, ça suffit! Changer l'économie du médicament pour mieux soigner". Elle explique notamment qu'il faut avoir des capacités de production sur tous les continents du monde pour les médicaments essentiels, on ne peut plus compter sur une concentration des sites qui fonctionnent à flux tendu.