Avec les Libanais, traumatisés, qui fuient les bombardements dans le sud du pays

information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 10:49

C’est le conflit le plus meurtrier que traverse le Liban depuis la fin de la guerre civile en 1990. En seulement quelques jours, les bombardements israéliens ont fait plus de 1000 morts et des milliers de blessés, dont de nombreux civils. Les frappes de l’aviation israéliennes ont aussi provoqué un exode massif de la population. Plus d’un million d’habitants terrorisés ont déjà fui, soit une personne sur cinq. Nos reporters Chloé Domat et Sophie Guignon sont allées à la rencontre des civils, traumatisés, qui fuient les bombardements.