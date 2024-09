information fournie par France 24 • 30/09/2024 à 08:00

A la Une de la presse, ce lundi 30 septembre, la victoire de l’extrême-droite aux législatives en Autriche - une première depuis la Seconde guerre mondiale. Lé début, aujourd’hui, à Paris, du procès du RN pour détournement de fonds européens. Sa patronne, Marine Le Pen, risque 10 ans d’inéligibilité. La polémique, en Belgique, après la visite du pape François et ses propos sur les femmes et l’avortement. Et une candidate à Miss Univers canon(nique).