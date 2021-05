Au Sénégal, l'école de cosmétologie Farifima pour développer un secteur d'avenir

France 24 • 31/05/2021 à 15:33

C'est un établissement d'un nouveau genre qui vient d'ouvrir ses portes à Dakar : la toute première école de cosmétologie, un secteur porteur et au fort potentiel de création d'emplois. Selon le dernier rapport du média spécialisé Setalmaa sur les produits de beauté en Afrique francophone, les produits capillaires, de soins de la peau et de maquillage représentaient un marché de 874 millions d'euros en 2020 et pourraient passer à 1,5 milliard d'euros en 2025. La fondatrice de l'école de cosmétologie Farifima, Mariane Ouattara, également docteure en chimie et entrepreneure, est l'invitée de notre émission..