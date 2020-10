Assassinat de Samuel Paty : après l'hommage, le renforcement de l'arsenal législatif

France 24 • 27/10/2020 à 08:40

Dans l'actualité cette semaine, le président français Emmanuel Macron promet de renforcer l'arsenal législatif après l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Aux États-Unis, l'ultime débat pour l'élection présidentielle entre Donald Trump et son adversaire Joe Biden a été plus modéré que le premier, inaudible. Enfin en Europe, l'épidémie de coronavirus continue de sévir. Face à la seconde vague de Covid-19, la France et d'autres pays européens ont pris des mesures plus strictes.