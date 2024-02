information fournie par France 24 • 27/02/2024 à 19:08

À l’heure où la colère des agriculteurs ne semble pas faiblir et où écologie et agriculture apparaissent parfois irréconciliables, Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience, alerte sur les risques qui pèsent sur les sociétés humaines. Selon lui, les politiques n’ont pas pris en compte l’effondrement de la biodiversité. Il pointe du doigt un système agricole à bout de souffle.