Appel à la grève générale: après les raffineries, la CGT veut étendre le mouvement

information fournie par France 24 • 13/10/2022 à 18:17

En France, la grève dans les raffineries risque bien de créer une forte tension sociale qui pourrait s'étendre malgré des accords chez Esso-Exxon et des propositions salariales chez Total. La CGT appelle à une grève générale la semaine prochaine. Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot de la revue Regards et Eric le Boucher éditorialiste aux échos et à l'opinion. Une émission en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani.